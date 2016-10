Formel 4: Mick Schumacher verpasst trotz Aufholjagd letzte Meisterchance

erschienen am 01.10.2016



Mick Schumacher hat trotz einer spektakulären Aufholjagd keine Chancen mehr auf den Meistertitel in der ADAC Formel 4. Der 17-Jährige fuhr im ersten Rennen beim Saisonfinale in Hockenheim zwar vom 23. auf den sechsten Platz nach vorne. Weil Spitzenreiter Joey Mawson (Australien) jedoch gewann, wuchs sein Rückstand vor den abschließenden beiden Rennen am Samstag und Sonntag auf nicht mehr einholbare 56 Punkte an.

"Gut gemacht, Joey. Glückwunsch zur Meisterschaft. Der Kampf wird weitergehen", schrieb Schumacher auf seinem Instagram-Profil. Unmittelbar nach Rennende hatte er seinen früheren Teamkollegen zudem in dessen Box aufgesucht und ihm persönlich gratuliert.

Bereits im Qualifying am Freitag hatten Schumachers ohnehin geringe Titelambitionen einen herben Dämpfer erhalten. Wegen Beanstandungen bei der technischen Nachkontrolle verlor der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher seine Plätze vier und sieben. Erst mit einem Sieg im Qualifikationsrennen am Samstagmorgen sicherte er sich einen Startplatz für die Rennen.

Im ersten Wettlauf zeigte Schumacher dann eine furiose Leistung, arbeitete sich nach einem hervorragenden Start Platz für Platz nach vorne und hätte seine Titelchance um ein Haar noch einmal wahren können. Ein Fahrfehler kurz vor dem Ende und der insgesamt souveräne Auftritt von Konkurrent Mawson sorgten dann jedoch für die vorzeitige Entscheidung.