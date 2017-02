Formel E: Heidfeld verpasst Top 10 in Buenos Aires, Buemi feiert Hattrick

erschienen am 18.02.2017



Der frühere Formel-1-Pilot Nick Heidfeld (Mönchengladbach/Mahindra) hat im dritten Saisonlauf der Elektro-Motorsportserie Formel E die Punkteränge verfehlt. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires kam der von Position zwölf gestartete 39-Jährige nicht über den 15. Platz hinaus. Bester Deutscher war Daniel Abt (Kempten/Abt), der als Siebter ins Ziel kam.

Gefeierter Mann des Tages aber war der Schweizer Titelverteidiger Sebastien Buemi (Renault), der zum dritten Mal in Serie triumphierte. Zweiter wurde Jean-Eric Vergne (Frankreich/Techeetah) vor dem von der Pole gestarteten Brasilianer Lucas di Grassi (Abt). Der ehemalige DTM-Fahrer Marco Engel (München/Venturi) belegte nur den 19. Rang.

Argentinien war das vierte von zwölf Rennen, die in den Innenstädten von zehn Metropolen ausgetragen werden. In New York (15./16. Juli 2017) sowie beim Saisonfinale in Montreal (29./30. Juli 2017) wird jeweils zweimal gefahren. In Berlin macht die Formel E am 10. Juni bereits zum dritten Mal Station. Das nächste Rennen wird am 1. April in Mexiko-Stadt ausgetragen.