Formtest für Tour de France auf Chemnitzer Straßen

Eine Woche vor dem Start der Frankreich-Schleife ermitteln die Rad-Asse ihre Deutschen Meister - Rennkurs für Hobbyradler offen

erschienen am 09.06.2017



Am Wochenende 23. bis 25. Juni steigt in Chemnitz die Deutsche Meisterschaft im Straßenradsport. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen rund um das Großereignis.

Testen die deutschen Radstars um Marcel Kittel, André Greipel, John Degenkolb oder Tony Martin kurz vor dem Tour-Start in Sachsen ihre Form?

Davon ist auszugehen. Das Wochenende vor dem Tour-Start ist ein einheitlicher Termin in Europa für nationale Meisterschaften. Für die Profirennställe ist es nicht unwichtig, das Trikot des nationalen Meisters im Peloton der Tour de France zu zeigen. Und auch für jeden Renner ist es ein persönlicher Erfolg, der zudem ein Jahr öffentlich zu sehen ist. Bis auf wenige Ausnahmen waren in den Vorjahren die deutschen Asse am Start. Bis spätestens 14. Juni soll die exakte Meldeliste vom veranstaltenden Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bekannt gegeben werden.

Müssen Zuschauer bei der Meisterschaft Eintritt zahlen?

Nein, es gibt keine Tickets, nur Zutrittsbeschränkungen für bestimmte Bereiche wie VIP usw. Der Start-Ziel-Bereich am Hartmannplatz mit dem Fahrerlager und die Strecken sind für Zuschauer frei zugänglich.

Wann findet was statt?

Am 23. Juni (Freitag) stehen die Einzelzeitfahren der Frauen, U-23-Männer (ab 14 Uhr) und Herren (17 Uhr) an. Samstag (11 Uhr) sind die Jedermann-Radler gefragt. 15 Uhr findet das Frauenrennen statt. Die Herren treten Sonntag ab 11 Uhr auf dem 19,4-km-Stadtkurs in die Pedale.

Was kostet die Meisterschaft?

Um das Budget gab es lange Diskussionen: Die in der ersten Planungsphase vor über zwei Jahren eher niedrig angesetzte Kalkulation von 200.000 Euro war nicht zu halten. Die Stadträte stimmten einer Budgeterhöhung auf nunmehr 750.000 Euro zu. Grund für die Kosten explosion sei das zunehmend aufwendigere Sicherheitskonzept und die Wahl eines Stadtkurses. Der ist aus Marketing-Sicht gut für Chemnitz, kostet aber in der Umsetzung mehr Geld und macht mehr Arbeit als ein Kurs in ländlichen Gefilden.

Ab wann und wie weitläufig wird der Rennkurs für den öffentlichen Verkehr abgesperrt?

Am Donnerstag (22. Juni) um 8 Uhr beginnt die Absperrung der Hartmannstraße, wo Aufbauarbeiten des Start-Ziel- Bereiches erfolgen. An den folgenden Tagen werden die unterschiedlichen Kurse (Zeitfahren, Einzelrennen) laut Roland Kaiser vom OK-Team drei, bzw. zwei Stunden vor Rennbeginn, also Samstag ab 12 und Sonntag ab 9 Uhr gesperrt. Die Sperrungen in Verbindung mit Parkverboten betreffen jeweils die Straßen der zwei Rennkurse, die "Freie Presse" noch im Detail veröffentlichen wird. Die Straßensperrungen werden nach den Rennen (Freitag, Samstag 21 Uhr; Sonntag 19 Uhr) wieder aufgehoben. Entlang des stadtnahen Rundkurses läuft bereits die Information der Anlieger über die Zeiten der Sperrungen und Parkverbote. Beim Jedermann-Rennen wird es eine temporäre Absperrung mit Begleitfahrzeugen der Polizei vor und nach den Radlern geben.

Wann können Hobbyradler den Rundkurs selbst abfahren?

Der Stadtsportbund ermöglicht Interessierten, die Originalstrecke zu testen. Am Samstag (24. Juni) bietet sich ab 11 Uhr die Gelegenheit dazu. Silvio Bonk vom Stadtsportbund sagt: "Das Angebot richtet sich an geübte Hobbyradler, die ab und an eine Tour machen." Die Teilnahme ist ab 14 Jahre und ohne Anmeldung möglich sowie kostenfrei. (tp)

www.dm-rad2017.de