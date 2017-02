Forster lost DFB-Pokal-Viertelfinals aus

erschienen am 06.02.2017



Der Sänger Mark Forster lost am Mittwochabend die Viertelfinals in den Pokal-Wettbewerben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus. Bei den Ziehungen im "Sportschau Club" der ARD nach dem Männer-Achtelfinale zwischen den Bundesligisten Borussia Dortmund und Hertha BSC (ab 20.45 Uhr/ARD und Sky) fungiert U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz als Leiter.

Die Runde der besten Acht bei den Männern findet am 28. Februar/1. März (Dienstag/Mittwoch) statt. Im Frauen-Wettbewerb ist das Viertelfinale für den 15. März terminiert.