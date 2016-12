Fortuna bindet Youngster Bormuth bis 2020

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann langfristig mit Abwehrspieler Robin Bormuth planen. Wie die Rot-Weißen am Donnerstag vermeldeten, verlängerte der 21-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2020. Bormuth war aus der Regionalliga-Mannschaft der Düsseldorfer gekommen und hatte in der Hinrunde einen Stammplatz in der Innenverteidigung erobert.

"Robin Bormuth hat eine fantastische Entwicklung genommen", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel: "Trotz seiner jungen Jahre macht er in der Abwehrzentrale stets einen ruhigen und abgeklärten Eindruck."

Bereits am Mittwoch hatte Torwart Michael Rensing bei den Rheinländern bis 2019 verlängert.