Fragen und Antworten zum McLaren-Report

erschienen am 09.12.2016



Was ist passiert?

Der Chef-Ermittler Richard McLaren hat am Freitag in London seinen Abschlussbericht zum russischen Doping-Skandal vorgestellt.

Was sind die Ergebnisse des Berichts?

McLaren bestätigte ein über Jahre dauerndes, staatlich gestütztes Dopingsystem. Mehrere Großereignisse sind betroffen, darunter die Olympischen Spiele 2012 in London und die Winterspiele in Sotschi 2014 sowie die Leichtathletik-WM 2013. Insgesamt sollen mehr als 1000 russische Sportler von der Vertuschung profitiert haben. Mehr als zwei Dutzend Medaillengewinner von London und Sotschi sind betroffen.

Sind die Ergebnisse bewiesen?

Für McLaren definitiv. Er sprach von "unzweifelhaften" Fakten. Die Untersuchungskommission wertete Tausende Dokumente aus und sprach mit zahlreichen Zeugen. Gleichzeitig mit der Vorstellung des Berichts veröffentlichte McLaren als Beweis insgesamt 1166 Dokumente.

Was passiert nun?

McLaren wird und hat bereits teilweise den internationalen Verbänden und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) seine Informationen zugänglich gemacht. Dort wird nun über Sanktionen entschieden. Das IOC hat bereits zwei Kommissionen eingerichtet, die sich mit der Thematik beschäftigen.

Was droht Russland?

In letzter Konsequenz womöglich sogar der Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Allerdings hat McLaren betont, dass das Nationale Olympische Komitee Russlands nicht an den Betrügereien beteiligt gewesen sei. Mithilfe dieses Fakts hat das IOC immer argumentiert, warum es russische Sportler bei den Olympischen Spielen in Rio nicht unter neutraler Flagge starten lassen konnte.

Wieso kam es zu den Ermittlungen?

Der frühere Leiter des Moskauer Doping-Labors, Grigori Rodtschenkow, hatte am 12. Mai das systematische Doping enthüllt. In der New York Times hatte er detailliert berichtet, wie manipuliert wurde. Daraufhin beauftragte die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) McLaren mit den Ermittlungen.

Wie waren die Reaktionen?

Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag, Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), und der Doping-Experte Fritz Sörgel forderten unisono einen Komplett-Ausschluss aller russischen Sportler auf unbestimmte Zeit. Der DOSB in Person von Vorstandsboss Michael Vesper schloss zumindest nicht aus, dass am Ende einer "sauberen Prüfung" auch eine Kollektivstrafe stehen könnte. Das russische Sportministerium bestritt umgehend die Existenz eines staatlichen Dopingsystems. Natalia Gart, Präsidentin des russischen Rodel-Verbandes, reagierte erbost: "Wo sind die Fakten? Man kann sagen, das ist nichts als Müll."

Wie reagiert das IOC?

Präsident Thomas Bach nannte die Erkenntnisse "einen fundamentalen Angriff auf die Integrität des Sports". Als erste Maßnahme kündigte das IOC an, alle eingelagerten Dopingproben russischer Athleten der Olympischen Spiele 2012 in London nachzutesten. Das IOC hatte bereits erklärt, dass die Ergebnisse des McLaren-Reports in die Untersuchung zweier eigenständiger Kommissionen eingehen werden.