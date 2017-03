Frankfurt misslingt Pokalrevanche gegen Freiburg

erschienen am 27.03.2017



Frauenfußball-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt ist die Revanche für das Pokal-Aus misslungen. Knapp zwei Wochen nach dem 0:2 im Viertelfinale verspielten die Hessinnen beim 1:1 (1:0) in der Bundesliga gegen den SC Freiburg einen 1:0-Vorsprung.

Die kanadische Nationalspielerin Sophie Schmidt hatte Frankfurt in der 26. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung gebracht. Den verdienten Ausgleich erzielte Hasret Kayikci (77.). In der Tabelle änderte sich nichts: Frankfurt bleibt Vierter, Freiburg folgt einen Punkt und einen Platz dahinter.