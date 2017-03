Frankfurt testet gegen Würzburg

erschienen am 15.03.2017



Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt absolviert in der bevorstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers. Die Partie findet am 24. März (18.00 Uhr) im fränkischen Alzenau statt.