Frankfurt verliert gegen Würzburg

erschienen am 24.03.2017



Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Chance verpasst, in der Länderspielpause Selbstvertrauen für den Kampf um die Europa League zu tanken. Der Tabellensiebte, zuletzt in der Liga sechsmal ohne Sieg, verlor in Alzenau gegen die Würzburger Kickers 0:1 (0:0). Marco Königs traf in der 79. Minute für den Zweitligisten.