Frankfurts Co-Trainer Robert Kovac überwältigt einen Räuber

erschienen am 09.05.2017



Robert Kovac ist der "Held des Tages" in Frankfurt/Main. Der frühere Profi, der als Trainer-Assistent seines Bruders Niko beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt arbeitet, hat am späten Montagabend in der hessischen Metropole einen Räuber zur Strecke gebracht und überwältigt.

"Zivilcourage ist wichtig. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ich immer so handeln würde", sagte der 43 Jahre alte Kovac am Dienstag: "Das kommt immer auf die Situation an. Ich bin aber froh, dass es so ausgegangen ist."

Kovac war am Montag gegen 22.00 Uhr mit seinem Hund im Frankfurter Westend spazieren, als er Zeuge eines Verbrechens wurde. Ein 28-Jähriger schlug einen 72-Jährigen nieder, der gerade Geld an einem Automaten abgehoben hatte. Kovac verfolgte den flüchtenden Täter, überwältigte ihn und übergab ihn der Polizei. Der Räuber soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.