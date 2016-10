Frankfurts Sportdirektor HÃ¼bner muss 2000 Euro zahlen

Frankfurts Sportdirektor Hübner muss 2000 Euro zahlen

erschienen am 05.10.2016



Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner muss eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro zahlen. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch mit. Der 55-Jährige war im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (2:1) von Schiedsrichter Christian Dingert des Innenraums verwiesen worden, das DFB-Sportgericht bestrafte "unsportliches Verhalten". Das Urteil ist rechtskräftig.