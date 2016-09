Frankfurts Varela wird am Dienstag operiert - langer Ausfall

erschienen am 12.09.2016



Eintracht Frankfurts Neuzugang Guillermo Varela muss am Dienstag operiert werden. Das Ergebnis der Untersuchung gab der Fußball-Bundesligist am Montagabend bekannt. Der 23-Jährige aus Uruguay hatte sich am Samstag im Hessen-Derby bei Darmstadt 98 (0:1) eine schwere Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Dabei war das so genannte Deltaband gerissen. Varela wird der Eintracht rund drei bis vier Monate fehlen.