Frankreich: Casoni neuer Trainer beim FC Lorient

erschienen am 08.11.2016



Der FC Lorient, Tabellenletzter der französischen Ligue 1, hat Bernard Casoni (55) zum neuen Trainer bestimmt, um mit ihm die Wende in der bislang enttäuschend verlaufenen Fußball-Saison zu schaffen. Er tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen entlassenen Sylvain Ripoll an. Casoni war unter anderem Ex-Profi von Olympique Marseille und bestritt zwischen 1988 und 1992 auch 30 Länderspiele für Frankreich.