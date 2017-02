Frankreich: Lyons Lopes nach Trikot-Eklat für ein Spiel gesperrt

erschienen am 13.02.2017



Torwart Anthony Lopes wird dem französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon im kommenden Ligaspiel gegen FCO Dijon fehlen. Wegen eines Aussetzers im Pokalspiel am 31. Januar bei Olympique Marseille (2:1 n.V.) wurde der portugiesische Europameister für eine Partie gesperrt. Lopes hatte damals den Vereinsnamen des Erzrivalen der Lyonnais und sechsmaligen Pokalsiegers AS St. Etienne auf seinem Trikot mit einem Marker durchgestrichen.

In diesem Jahr sind wegen der 100. Austragung des Pokalwettbewerbs sämtliche Spielertrikots mit allen früheren Gewinnern versehen. Fünf Tage später im direkten Duell beider Mannschaften in der Liga (2:0 für St. Etienne) entwickelte sich ein hitziges Duell, das Lyon nach zwei Platzverweisen lediglich mit neun Spielern beendete.