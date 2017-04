Frankreich: PSG zieht mit Monaco gleich

erschienen am 18.04.2017



Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat mit dem deutschen Torhüter Kevin Trapp einen wichtigen Sieg im Titelrennen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery gewann ohne den am Sprunggelenk verletzten Weltmeister Julian Draxler beim FC Metz 3:2 (2:0) und schloss nach Punkten zu Spitzenreiter AS Monaco auf.

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Monaco hat allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. Für PSG trafen Edinson Cavani (33.) und Blaise Matuidi (36., 90.+3). Metz hatte in der Schlussphase durch Yann Jouffre (78.) und Cheick Diabate (88.) zunächst ausgeglichen.