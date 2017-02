Frankreich: Paris in Marseille ohne eigene Fans

erschienen am 21.02.2017



Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain um Weltmeister Julian Draxler muss in der Ligue 1 beim Erzrivalen Olympique Marseille auf die Unterstützung seiner Fans verzichten. Wie die örtliche Polizei mitteilte, sind wegen Ausschreitungen aus der Vergangenheit keine Auswärtsfans für die Partie am kommenden Sonntag (21.00 Uhr) zugelassen. Polizeipräfekt Laurent Nunez begründete die Entscheidung mit dem "zu großen Risiko von Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum."