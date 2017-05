Franzose Tsonga feiert 15. Turniersieg auf der ATP-Tour

erschienen am 27.05.2017



Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga hat auf seinem geliebten heimischen Terrain den 15. Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der Weltranglisten-13. setzte sich im Finale der Sandplatz-Konkurrenz in Lyon mit 7:6 (7:2), 7:5 gegen den direkt hinter ihm platzierten Tschechen Tomas Berdych durch, der im Halbfinale den topgesetzten Kanadier Milos Raonic ausgeschaltet hatte.

Tsonga feierte damit eine gelungene Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris. Der 32-Jährige ist besonders in "Heimspielen" erfolgreich, von seinen 15 Erfolgen feierte er nunmehr acht vor französischem Publikum. Tsonga feierte in Lyon zugleich eine Premiere, erstmals siegte er auf Sand.