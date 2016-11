Frauen-Bundesliga: Potsdam festigt Tabellenführung

erschienen am 05.11.2016



Turbine Potsdam hat die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga gefestigt. Der sechsmalige deutsche Meister kam gegen FF USV Jena zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und führt die Liga mit 21 Punkten vor dem VfL Wolfsburg (17) und Titelverteidiger Bayern München (16) an. Die Münchnerinnen haben allerdings ein Spiel weniger als das Führungsduo ausgetragen.

Ex-Meister Wolfsburg kam beim punktlosen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach zu einem 2:1 (1:0). Zsanett Jakabfi (25.) sorgte für die Pausenführung der Gäste. Nach dem Ausgleich durch Madeline Gier (58.) bewahrte Isabel Kerschowski (76.) den Favoriten vor einer Enttäuschung. Der ersatzgeschwächte FC Bayern gewann bei 1899 Hoffenheim durch ein Tor von Vivianne Miedema (25.) mit 1:0 (1:0). Svenja Huth (48.) sorgte unterdessen für den Sieg von Potsdam.

Der bisherige Tabellenzweite SC Freiburg (14) patzte beim 0:1 (0:1) bei der SGS Essen. Der 1. FFC Frankfurt hat nach einem 4:2 (2:1) gegen Bayer Leverkusen nun zwölf Zähler auf dem Konto. Nationalspielerin Mandy Islacker erzielte einen Doppelpack (23./60.). Der SC Sand fertigte den MSV Duisburg mit 6:0 (1:0) ab.