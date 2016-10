Frauen-Handball: Ticketverkauf fÃ¼r Heim-WM startet am 27. Oktober

Frauen-Handball: Ticketverkauf für Heim-WM startet am 27. Oktober

erschienen am 07.10.2016



Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die heiße Phase in der Vorbereitung auf die Frauen-WM 2017 (1. bis 17. Dezember) im eigenen Land eingeläutet. Unter dem Motto "Simply wunderbar!" wirbt der Verband künftig für das Event, am Freitag wurde zudem die Internetseite der Veranstaltung (www.germanyhandball2017.com) freigeschaltet. Tickets sind ab dem 27. Oktober zu erwerben.

"Wir wollen das Halbfinale erreichen. Danach ist alles möglich", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Freitag in Hamburg. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler testet an diesem Wochenende zweimal gegen den EM-Zweiten Spanien. Die Spiele gelten als Härtetest für die Europameisterschaft in Schweden (4. bis 18. Dezember).