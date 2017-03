Frauen-Pokal: Titelverteidiger Wolfsburg schlägt Meister Bayern im Viertelfinale

erschienen am 15.03.2017



Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat das Top-Spiel im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen gewonnen. Der Bundesliga-Zweite setzte sich im Stadion an der Grünwalder Straße bei Meister Bayern München verdient mit 2:0 (0:0) durch und zog gemeinsam mit dem SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Vorjahresfinalist SC Sand in die Runde der letzten Vier ein. Tessa Wullaert (73.) traf für Wolfsburg, ehe ein Eigentor von Gina Lewandowski (86.) für die Entscheidung sorgte.

Freiburg hatte zuvor Rekordsieger 1. FFC Frankfurt mit 2:0 (1:0) aus dem Wettbewerb geworfen. Nationalspielerin Hasret Kayikci (7.) und Sandra Starke (90.+6) schossen die Tore im Möslestadion. Zum 2:0 (2:0) der Leverkusenerinnen beim Zweitligist BV Cloppenburg trafen Turid Knaak (18.) und Lisa Schwab (22.). Sand gewann bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen durch ein Tor von Nina Burger (78.) mit 1:0 (0:0).

Das Halbfinale wird am 16. April ausgetragen, das Endspiel findet am 27. Mai (16.15 Uhr/ARD) in Köln statt.