FrauenfuÃŸball-Bundesliga zukÃ¼nftig live bei Sport1

Frauenfußball-Bundesliga zukünftig live bei Sport1

erschienen am 29.08.2016



Die Frauenfußball-Bundesliga ist ab der kommenden Saison live bei Sport1 im TV zu sehen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kurz vor dem Beginn der neuen Spielzeit am Samstag bekannt. Demnach wird Sport1 als Nachfolger von Eurosport an jedem Spieltag eine Partie aus der "Liga der Olympiasiegerinnen" übertragen. Der Vertrag läuft zwei Jahre.