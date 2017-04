Frauenfußball: FC Bayern verlängert mit drei Spielerinnen

erschienen am 04.04.2017



Der deutsche Frauenfußball-Meister Bayern München hat drei Spielerinnen weiter an sich gebunden. Wie der Champions-League-Viertelfinalist am Dienstag bekannt gab, wurden die Verträge mit der österreichischen Nationalverteidigerin Carina Wenninger (26) und der deutschen Stürmerin Nicole Rolser (25) für weitere zwei Jahre bis Juni 2019 verlängert. Ersatztorhüterin Manuela Zinsberger (Österreich, 21) unterschrieb für ein Jahr bis Mitte 2018.

Gleichzeitig wurde der Vertrag mit der japanischen Nationalspielerin Mana Iwabuchi (24) aufgelöst. Die Weltmeisterin von 2011 wird den Verein nach knapp drei Jahren am 31. März verlassen. "Wir tragen damit ihrem eigenen Wunsch Rechnung. Nach mehreren Verletzungen möchte sie zurück in ihre Heimat, um dort zu alter Stärke zu finden", sagte Managerin Karin Danner.