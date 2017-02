Frauenfußball: Frankfurt siegt in Gladbach

erschienen am 19.02.2017



Der Frauenfußball-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt hat dank seiner Olympiasiegerin Mandy Islacker am 12. Spieltag der Bundesliga den sechsten Saisonsieg eingefahren. Die Frankfurterinnen besiegten Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (2:0). Der Aufsteiger wartet noch immer auf seinen ersten Punktgewinn in dieser Saison.

Islacker (32./39.) traf zweimal für Frankfurt, das sich zumindest vorerst vom sechsten auf den fünften Rang verbesserte.