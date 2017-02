Frauenfußball: Ioannidou verlängert in Essen

erschienen am 13.02.2017



Abwehrspielerin Irini Ioannidou hat ihren Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SGS Essen verlängert. Die 25-Jährige steht seit der Saison 2010/2011 in Essen unter Vertrag und kam bislang auf neun Treffer in 109 Ligaspielen. Zur Vertragslaufzeit machte der Tabellenfünfte keine Angaben.