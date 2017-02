Frauenfußball: Meister Bayern startet mit Sieg in die Rückrunde

erschienen am 18.02.2017



Titelverteidiger Bayern München ist mit einem hart umkämpften Sieg in die Rückrunde der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Die Münchnerinnen setzten sich am Samstag beim SC Freiburg mit 3:2 (1:1) durch und verringerten den Rückstand auf Tabellenführer Turbine Potsdam auf zwei Punkte. Der Herbstmeister hatte sein für Sonntag angesetztes Spiel gegen 1899 Hoffenheim wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Karl-Liebknecht-Stadion absagen müssen.

Olympiasiegerin Melanie Behringer mit einem direkten Freistoß (5.), Vivianne Miedema (50.) und Nora Holstad (70.) erzielten die Tore für den Meister. Carolin Simon (32.) und Lena Petermann (65.) trafen für Freiburg. Carolin Schiewe scheiterte mit einem Elfmeter an Bayern-Torhüterin Manuela Zinsberger (74.).