Frauenfußball: München erobert die Tabellenspitze

erschienen am 20.11.2016



Meister Bayern München hat sich in der Frauenfußball-Bundesliga zumindest vorläufig die Tabellenführung gesichert. Das Team von Trainer Thomas Wörle gewann am Sonntag 1:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach und verdrängte Turbine Potsdam von der Spitze. Der sechsmalige Meister holt seine Partie des neunten Spieltages gegen Bayern Leverkusen aber Mitte Dezember noch nach.

Für die Münchnerinnen traf die Niederländerin Vivianne Miedema gegen den Tabellenletzten bereits in der achten Minute. Der SC Freiburg gewann am Sonntag durch ein spätes Tor von Selina Wagner (86.) noch 2:1 (0:0) gegen den USV Jena, der SC Sand siegte 1:0 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim.

Bereits am Samstag war der 1. FFC Frankfurt erfolgreich. Dank des Treffers von Olympiasiegerin Mandy Islacker brachten die Frankfurterinnen ein 1:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg unter Dach und Fach.