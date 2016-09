FrauenfuÃŸball: Potsdam gewinnt Topspiel - erster Sieg fÃ¼r Bayern

Frauenfußball: Potsdam gewinnt Topspiel - erster Sieg für Bayern

erschienen am 10.09.2016



Turbine Potsdam hat das Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga gegen den 1. FFC Frankfurt gewonnen. Mit einem 3:0 (1:0) am zweiten Spieltag setzten sich die Potsdamerinnen ohne Punktverlust zumindest vorerst an die Tabellenspitze.

Titelverteidiger Bayern München verbuchte seinen ersten Sieg. Beim FF USV Jena traf Vivianne Miedema (70.) zum 1:0 (0:0). Zum Auftakt hatten die Münchnerinnen gegen den SC Freiburg nur 1:1 gespielt.