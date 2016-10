FrauenfuÃŸball: Potsdam setzt sich von Essen ab

Frauenfußball: Potsdam setzt sich von Essen ab

erschienen am 15.10.2016



Turbine Potsdam hat das Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen. Vor eigenem Publikum bezwang der Spitzenreiter am Samstag seinen ersten Verfolger SGS Essen mit 2:0 (1:0). Die australische Nationalspielerin Elise Kellond-Knight (11.) traf per Freistoß, Nationalspielerin Svenja Huth (68.) entschied das Spiel. In der Tabelle liegt Turbine nach fünf Spielen nun fünf Punkte vor Essen.