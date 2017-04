Frauenfußball: SC Sand erreicht erneut DFB-Pokal Finale

erschienen am 16.04.2017



Die Fußballerinnen des SC Sand haben zum zweiten Mal nacheinander das Finale des DFB-Pokals erreicht. Im Halbfinale gewann Sand beim Bundesligakontrahenten Bayer Leverkusen 4:0 (3:0). Mit der Niederlage verpasste Leverkusen beim Debüt von Trainerin Verena Hagedorn, der ehemaligen Assistentin von Bundestrainerin Steffi Jones, den erstmaligen Einzug ins Pokal-Finale.

Mit zwei Toren (10./62.) trug die österreichische Nationalspielerin Nina Burger einen großen Teil zum klaren Sieg der Südbadenerinnen bei. Ihre Landsfrau Verena Aschauer (16.) und Jovanna Damjanovic (35.) trafen ebenfalls.

Sands Gegner für das Endspiel am 27. Mai in Köln (16.15 Uhr/ARD) ermitteln am späteren Ostersonntag (15.00 Uhr) der SC Freiburg und Titelverteidiger VfL Wolfsburg.