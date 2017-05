Frauenfußball: Titelverteidiger München kassiert bittere Niederlage

erschienen am 07.05.2017



Die Fußballerinnen von Bayern München haben wohl auch ihre letzte Chance auf den dritten Meistertitel in Folge verspielt. Das Team um Olympiasiegerin Melanie Behringer verlor beim 1. FFC Frankfurt mit 2:4 (1:2) und kassierte vier Spieltage vor dem Rundenende seine vierte Saisonniederlage. "Das ist bitter für uns. Mir hat in meiner Mannschaft ein bisschen die Mentalität und Gier gefehlt", sagte Trainer Thomas Wörle.

Der Titelverteidiger hat als Tabellendritter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg (47 Zähler), der am Sonntagmittag bei seinem Verfolger Turbine Potsdam (44) antreten muss.

Vor 2120 Zuschauern im Stadion am Frankfurter Bretanobad besiegelten Doppeltorschützin Mandy Islacker (17./FE/71.) sowie Jackie Groenen (20.) und Janina Hechler (80.) den Erfolg der Hessinnen, die nach einer Stunde den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen mussten. Für München trafen Carolin Abbe (42.) und Carina Wenninger (60.).

Das Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach gewann das Kellerduell gegen Bayer Leverkusen mit 2:1 (0:0) und kam zu seinem zweiten Saisonsieg. Die Borussia hat aber drei Spieltage vor Saisonende noch sieben Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.