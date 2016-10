FrauenfuÃŸball: Wolfsburg erobert die Spitze

Frauenfußball: Wolfsburg erobert die Spitze

erschienen am 01.10.2016



Der VfL Wolfsburg hat am vierten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga seinen dritten Saisonsieg gefeiert und zumindest vorübergehend die Tabellenführung erobert. Der Vizemeister bezwang den Aufsteiger MSV Duisburg am Samstag mit 2:0 (1:0) und hat nun zehn Punkte auf dem Konto. Die Ungarin Zsanett Jakabfi (30.) und Olympiasiegerin Alexandra Popp (89.) trafen für die Gastgeber.

Der SC Freiburg (7 Punkte) kann die Wolfsburgerinnen am Samstagnachmittag (16.30 Uhr/Sport1) mit einem Sieg gegen den 1. FFC Frankfurt schon wieder verdrängen. Der vorherige Tabellenführer Turbine Potsdam spielt am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den SC Sand.