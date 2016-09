Freiburg in diesem Jahr nicht mehr mit Innenverteidiger Kempf

erschienen am 16.09.2016



Bundesliga-Aufsteiger SC Freiburg wird in diesem Jahr nicht mehr auf seinen Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf zurückgreifen können. Dies bestätigte Trainer Christian Streich am Freitagabend nach der 0:3-Niederlage der Breisgauer beim 1. FC Köln. "Nein, er wird dieses Jahr nicht mehr kommen", erklärte der Coach. Kempf hatte sich vor Saisonbeginn im Testspiel gegen Darmstadt 98 eine Meniskusverletzung zugezogen.