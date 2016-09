Freiburg mit Remis gegen Babbel-Klub Luzern

erschienen am 02.09.2016



Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat vor dem ersten Saison-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Duell mit dem Schweizer Erstligisten FC Luzern von Ex-Bundesliga-Trainer Markus Babbel reichte es für das Team von Coach Christian Streich am Freitag nur zu einem 2:2 (1:1). Florian Niederlechner (11./60.) erzielte beide Tore für die Breisgauer, Jerome Thiesson (22.) und Marco Schneuwly (77.) glichen jeweils aus.