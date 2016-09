Freiburg vor Heimspiel-DebÃ¼t mit Abwehrsorgen

Freiburg vor Heimspiel-Debüt mit Abwehrsorgen

erschienen am 09.09.2016



Den Aufsteiger SC Freiburg plagen vor dem ersten Heimspiel nach der Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne weiter Personalsorgen in der Abwehr. Trainer Christian Streich muss am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) auf die angeschlagenen Marc-Oliver Kempf, Marc Torrejon und Jonas Föhrenbach verzichten.

Streich gab sich vor dem Duell mit dem Champions-League-Starter kämpferisch. "Wir wissen um die Qualität von Gladbach, aber wir wissen auch um unsere Möglichkeiten", sagte der 51-Jährige am Freitag.