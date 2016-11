Freitag: Ich bin auf dem richtigen Weg

Skispringen: Die Großschanze am Schwarzberg ist sprungbereit - Lokalmatador kündigt Steigerung an

erschienen am 01.12.2016



Es ist angerichtet. Heute reisen die weltbesten Skispringer zum zweiten Saisonweltcup an. Auf dem Marktplatz in Klingenthal steigt ab 19 Uhr die traditionelle Welcome-Party. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Ist die moderne Anlage in der Vogtland-Arena präpariert?

Ja. "Wir sind voll im Plan", lautet die Ansage von OK-Chef Alexander Ziron. Seit vergangener Woche ist die Schneeproduktion abgeschlossen und die 3000 Kubikmeter des künstlichen Weißes wurden inzwischen von Thomas Meisinger und seinen Mitstreitern per Pistenbully auf dem Auslauf verteilt. Morgen ab ca. 14 Uhr sollen die ersten Springer die Anlage am Schwarzberg testen.

Wann bekomme ich am besten Autogramme der Stars?

Die erfolgversprechendsten Momente, Wünsche an die Athleten zu richten, sind nach der Qualifikation am Freitag oder nach den Wettkampfsprüngen. Die Springer handhaben es unterschiedlich. Manche geben auch zwischen den Durchgängen Autogramme oder lassen sich mit Fans fotografieren, während des Wettkampfes ist das aber eher die Ausnahme.

Seit wann gibt es "Verivox"- oder "Slatnar"-Sprungski?

Seit diesem Jahr sind diese Fabrikate neu, wobei hinter den Marken bekannte Hersteller stehen. Hinter "Slatnar" verbirgt sich der Slowene Peter Slatnar. Ein Tüftler, der auch Carbonsprungschuhe und Bindungen produziert. Nachdem "Elan" aus der Produktion von Sprungski ausgestiegen ist, übernahm Slatnar einen Teil der Produktionsstätte, investierte ca. 150.000 Euro und rüstet hauptsächlich die Slowenen mit den Überfliegern Peter und Domen Prevc aus. "Verivox" hat fluege.de als Sponsor abgelöst und lässt weiter in der ehemaligen Germina-Produktionsstätte in Floh-Seligenthal (Thüringen) Sprungski herstellen.

Was ist von Lokalmatador Richard Freitag zu erwarten?

In Kuusamo fehlte dem Erzgebirger die Konstanz, im letzten Flug auch etwas das Windglück. In Einzelsprüngen deutete der 25-Jährige sein Potenzial an. "Ich bin im ersten Training vor dem Wettkampf nicht gut rein gekommen. Unter diesem Aspekt habe ich noch das Beste rausgeholt", schätzte Freitag seine Plätze 15 und 16 ein. Im Vergleich zu den Sommerergebnissen war das eine Steigerung, aber noch längst nicht das, was sich der viermalige Weltcupsieger vorstellt: "Ich glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mich schon in Klingenthal weiter steigern kann." (tp)