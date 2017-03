Frenzel nach Sieg in Schonach vor Gesamtweltcup-Triumph - Rydzek nach Sturz nur Dritter

erschienen am 18.03.2017



Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) steht nach einem dramatischen vorletzten Saisonrennen in Schonach vor dem fünften Gewinn des Gesamtweltcups in Serie. Frenzel siegte am Samstag im Rennen um den Schwarzwaldpokal, nachdem sein Konkurrent Johannes Rydzek (Oberstdorf) im Zielsprint der beiden Topstars aus eigener Schuld gestürzt war und nur Dritter wurde.

"Ich kann wenig dafür, dass Johannes mit meinen Ski ins Straucheln gekommen ist. Das ist für ihn natürlich sehr schade. Ich habe nur vorne mein Heil gesucht und hatte meinen Fokus ganz auf der Ziellinie", sagte Frenzel nach dem Rennen auf der Pressekonferenz, auf die Rydzek verzichtete.

Nach seinem neunten Saisonsieg geht Frenzel mit 54 Punkten Vorsprung auf den sechsmaligen Weltmeister in das letzten Saisonrennen in Schonach am Sonntag (12.15 Uhr Springen/16.15 Uhr Langlauf). Selbst bei einem Sieg Rydzeks, der 100 Punkte einbringen würde, reicht dem 28 Jahre alten Frenzel ein vierter Platz, um als erster Kombinierer zum fünften Mal die Kristallkugel zu holen.

Rydzek und Frenzel waren auf der engen und tiefen Loipe um den Sieg gesprintet, dabei fuhr Rydzek seinem Kontrahenten auf die Ski und landete im Schnee. "Ritschi war ganz nah dran und wollte den Windschatten nutzen, ist dann aber bei Eric hängen geblieben", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der ARD: "Das war ein Rennunfall und kein Foul von Eric. Das tut Ritschi weh, vor allem weil er einen Platz und dadurch viele Punkte verloren hat."

Zwischen die beiden Deutschen schob sich noch der Österreicher Wilhelm Denifl (3,4 Sekunden zurück), Rydzek (+7,1) hielt den Japaner Akito Watabe auf Distanz (+12,6).

Nach dem Springen von der Langenwaldschanze bei strömendem Regen und tückischen Windböen hatten beide nahezu gleichauf gelegen. Frenzel sprang ebenso wie Rydzek 101,0 m, lag als Siebter 15 Sekunden hinter dem führenden Japaner Yoshito Watabe und sechs Sekunden vor Rydzek.

Durch das Springen am Samstagmorgen steht auch fest, dass in Schonach auf jeden Fall zwei Wettkämpfe ausgetragen werden können. Sollte am Sonntag das Springen ausfallen, kann der provisorische Wertungs-Durchgang (PCR) vom Freitag als Grundlage für den Langlauf verwendet werden. Der PCR darf an einem Weltcup-Wochenende nur einmal als Sprungergebnis zur Anwendung kommen.