Frenzel siegt in Schonach - Rydzek nach Sturz Dritter

erschienen am 18.03.2017



Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) steht nach einem dramatischen vorletzten Saisonrennen in Schonach vor dem fünften Gewinn des Gesamtweltcups in Serie. Frenzel siegte am Samstag im Rennen um den Schwarzwaldpokal, nachdem sein Konkurrent Johannes Rydzek (Oberstdorf) im Zielsprint der beiden Topstars aus eigener Schuld gestürzt war und nur Dritter wurde.

Nach seinem neunten Saisonsieg geht Frenzel mit 54 Punkten Vorsprung auf den sechsmaligen Weltmeister in das letzten Saisonrennen in Schonach am Sonntag (12.15 Uhr Springen/16.15 Uhr Langlauf).