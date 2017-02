"Friedrich der Große" jagt einen Rekord

Noch ist ein Jahr Zeit, und alle reden schon von Olympia 2018. Bob-Champion Francesco Friedrich hat vor den Weltmeisterschaften in Königssee auch andere Ziele im Blick.

Von Thomas Scholze

erschienen am 15.02.2017



Chemnitz. Zwölf Kilogramm schwer ist das Teil, seinen Stammplatz hatte es zuletzt im Rathaus von Pirna: der Pokal für den besten Zweierbobfahrer der Welt. Das ist Francesco Friedrich. Drei Weltmeistertitel hat der 26-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg bereits eingefahren, am kommenden Wochenende soll nach St. Moritz 2013, Winterberg 2015 und Innsbruck 2016 am Königssee der vierte folgen. Ursprünglich sollten die Titelkämpfe in Sotschi am Schwarzen Meer stattfinden. Die Bayern sind kurzfristig eingesprungen, nachdem der Weltverband den Russen die Titelkämpfe wegen der Erkenntnisse aus dem McLaren-Report zum Thema Doping entzogen hatte.

Für die deutschen Bobfahrer steht diese Saison vor allem im Zeichen der Suche nach dem bestmöglichen Material für die Olympischen Spiele im kommenden Februar in Südkorea. Erstmals werden Schlitten von zwei verschiedenen Herstellern getestet, das Berliner Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten FES hat starke Konkurrenz vom Tiroler Bobbauer Hannes Wallner bekommen. Es werden unterschiedliche Kufen und unterschiedliche Besetzungen probiert. Nichts soll dem Zufall überlassen bleiben. In Pyeongchang will, ja muss die deutsche Bob-Armada die Schmach der Spiele von Sotschi 2014 - als nichts gelang - vergessen machen.

Das will auch "Friedrich, der Große". Doch der Bundespolizist hat noch ein anderes Ziel vor Augen: den Rekord von Eugenio Monti. Siebenmal wurde der Italiener zwischen 1957 und 1966 Weltmeister im Zweierbob, von 1957 bis 1961 holte er dabei fünf Titel in Folge. "Diesen Rekord des großen Monti zu überbieten, ist mein Traum. Damit kann man als Bobfahrer unsterblich werden", sagt sein "Jäger" von der Elbe. Die erste Bob-WM am Königssee fand 1979 statt. Gewonnen wurde sie vom Schweizer Erich Schärer. Eine Bahn, deren entscheidende Passage nach Einschätzung von Trainer Gerd Leopold die Doppel-S-Kurve im oberen Bahndrittel ist. Eine Bahn, die Francesco Friedrich mag. Es ist aber auch die Bahn, auf der ihm Ende Januar bei der "WM-Generalprobe" Teamkollege Johannes Lochner den Weltcupsieg auch im kleinen Schlitten wegschnappte. Das bayerische Vierer-Ass Lochner kann inzwischen auch Zweier, die Wallner-Rakete läuft. Auch der Sachse fährt bei der WM im Gefährt aus Österreich.

Die Qual der Wahl hatte Friedrich auch, was seinen Hintermann betrifft: Martin Grothkopp, der ihn Anfang Januar in Altenberg zum Sieg geschoben hatte, oder Thorsten Margis, der bei den letzten beiden WM-Erfolgen sein Co-Pilot war. Entschieden hat er sich gegen Grothkopp, der bei den Anschubtests vor Saisonbeginn der Stärkste war, und für Margis. "Den Ausschlag haben die größere Erfahrung und Sicherheit gegeben. Und Thorstens Killerinstinkt", begründet Leopold die Wahl. Friedrich/Margis sind das Favoritengespann: weil sie am Start zwei Granaten sind, weil eine Weltmeisterschaft über vier Läufe geht, Konstanz und Erfahrung zählen, kleine Fehler über diese Distanz eher noch auszugleichen sind.

Vier Zweier-Rennen hat Friedrich in diesem Weltcupwinter schon gewonnen, einige mit riesigem Vorsprung. "Mit zu großem", unkte Leopold schon beim Heimsieg im Erzgebirge. Da lag Friedrich am Ende mehr als sechs Zehntel vor dem zweitplatzierten Russen Alexander Kasjanow. "Sechs Hundertstel wären mir lieber gewesen", sagte der Coach. "Das würde den Blick schärfen und die Konzentration erhöhen."

Bis zum Freitag stehen noch Trainingsfahrten auf dem Programm, ernst wird es am Samstag mit den ersten beiden Rennläufen. Der neue Weltmeister im Zweierbob steht am Sonntagnachmittag fest. Im Januar holte der amtierende Champion den Weltmeisterpokal persönlich in seiner Heimatstadt ab um ihn an die WM-Veranstalter zu übergeben. Nach der WM will er ihn wieder in Empfang nehmen. Mit einer neuen Gravur, die auf den Weltmeister 2017 hinweist: Franceso Friedrich?!