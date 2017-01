Frings beflügelt Lilien: "Wir suchen die Flucht nach vorne."

erschienen am 05.01.2017



Nach dem Amtsantritt des neuen Trainers Torsten Frings glauben die Profis von Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 wieder an den Klassenerhalt. "Alle haben Bock auf diese Geschichte, wir suchen jetzt die Flucht nach vorne", sagte Routinier Peter Niemeyer im kicker: "Mit Torsten Frings kommt Schwung rein, das sieht man schon an den vielen Fans zum Trainingsstart."

Die Darmstädter haben nach acht Niederlagen in Folge lediglich acht Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Platz 15 beträgt schon acht Zähler, zum Relegationsrang sind es nach 16 Spieltagen fünf Punkte.