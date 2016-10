Frodeno kritisiert Triahtlon-Verband: "Glaube an Generation aufgegeben"

erschienen am 11.10.2016



Ironman-Sieger Jan Frodeno hat die Funktionäre der Deutschen Triathlon-Union (DTU) für die derzeitige Misere auf der olympischen Distanz verantwortlich gemacht. "In Deutschland wird von Verbandsseite stets der Eindruck vermittelt: Ihr könnt ja eh nichts, wir bauen auf die nächste Generation", sagte der 35 Jahre alte Kölner der FAZ: "Der Glaube an diese Generation ist aufgegeben worden."

Bei den zurückliegenden Spielen in Rio war bei den Männern kein Deutscher am Start, lediglich bei den Frauen nahmen Laura Lindemann (Potsdam) und Anne Haug (Saarbrücken) teil. Sie belegten die Plätze 28 und 36.