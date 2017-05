Früherer DFB-Kapitän Ballack sorgt sich um Leverkusen

erschienen am 12.05.2017



Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack macht sich große Sorgen um seinen ehemaligen Klub Bayer Leverkusen. "Wenn die Angst erstmal mit in der Kabine sitzt, wird es für vermeintliche Spitzenmannschaften besonders gefährlich", sagte der 40-Jährige vor dem Rhein-Derby in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen der abstiegsbedrohten Werkself und dem Erzrivalen 1. FC Köln dem Express.

"Der unbedingte Willen, der Fighting Spirit, die Energie, die notwendigen Siege auch einmal zu erzwingen, die haben eher Mannschaften, die sich im Keller auskennen. Die Typen hat Leverkusen nicht in der Mannschaft", urteilte Ballack. Selbst wenn sich Leverkusen retten sollte, rät Ballack den Bayer-Verantwortlichen zu einer schonungslosen Aufarbeitung: "Die Gründe für diesen Absturz wird man an der BayArena sehr genau analysieren müssen."