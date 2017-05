Früherer MotoGP-Champion Hayden kämpft um sein Leben

erschienen am 18.05.2017



Der frühere MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden schwebt nach seinem folgenschweren Fahrradunfall in Lebensgefahr. Laut einer neuen Mitteilung der Klinik in Cesena von Donnerstagnachmittag sei der Zustand des US-Amerikaners weiterhin "extrem kritisch". Hayden war am Mittwoch nahe Rimini mit einem Auto kollidiert.

Der 35-Jährige habe dabei ein "Polytrauma einhergehend mit einem gravierenden Hirnschaden" erlitten, er befindet sich auf der Intensivstation.

"Kentucky Kid" Hayden, in der Superbike-WM Teamkollege des Zahlingers Stefan Bradl, hat Kopf-, Brust- und Hüftverletzungen davongetragen. Der Pilot ist derzeit zu schwach, um einem chirurgischen Eingriff unterzogen zu werden. Besonders besorgniserregend sei das Hirnhämatom. Das hatten die Ärzte des Bufalini-Krankenhauses schon am Donnerstagmorgen mitgeteilt.

Hayden war gegen 14.00 Uhr auf einer Tour zwischen Tavoleto und Riccione mit einem Wagen zusammengeprallt. Offenbar wurde er beim Unfall gegen die Frontscheibe geschleudert. Der dreimalige Grand-Prix-Sieger, 2006 Champion in der Königsklasse, fährt seit der vergangenen Saison für Honda in der Superbike-WM.

"Hey Kumpel, wir alle wissen, dass Du kämpfen kannst", schrieb Bradl bei Twitter. "Meine Gedanken sind bei Dir und Deiner Familie." Wie zahlreiche andere Rennfahrer meldete sich auch der spanische MotoGP-Weltmeister Marc Márquez in den sozialen Medien zu Wort: "Forza Nicky, meine Gedanken sind bei Dir."

Am Donnerstagmorgen veröffentlichte Superstar Valentino Rossi bei Facebook einen Beitrag. "Nicky ist einer der besten Freunde, die ich im Fahrerlager hatte", schrieb der neunmalige Weltmeister aus Italien über seinen ehemaligen Teamkollegen bei Ducati.

"Nach dem unglücklichen Rennen in Valencia 2015 hat er mir auf der Ehrenrunde die Hand geschüttelt. Für ihn war es der Abschied aus der MotoGP, ich hatte gerade den Titel verloren. Seine Unterstützung ist eine der wenigen positiven Erinnerungen, die ich an diesen Tag habe", so Rossi: "Forza Nicky, wir sind alle bei Dir."