Früherer Weltmeister Havlát beendet Eishockey-Karriere

erschienen am 08.02.2017



Der frühere Eishockey-Weltmeister Martin Havlát hat seine Karriere nach 14 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NHL beendet. Die Entscheidung gab der 35-jährige Tscheche in einer von der Spielergewerkschaft NHLPA veröffentlichen Erklärung bekannt.

"Das ging schnell. Es kommt mir so vor, als hätte ich gerade erst in der NHL angefangen. Ich hätte liebend gerne weitergemacht, aber mein Körper erlaubt es mir nicht, auf dem Level zu spielen, das ich von mir erwarte", hieß es im Schreiben.

Stürmer Havlát, "Mach 9" genannt und 2000 mit Tschechien Weltmeister, hat in der NHL für die Klubs Ottawa Senators, Chicago Blackhawks, Minnesota Wild, San Jose Sharks, New Jersey Devils und St. Louis Blues gespielt. In 790 Hauptrundenpartien kam der zweimalige Olympia-Teilnehmer auf 242 Tore und 352 Assists.