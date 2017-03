Füchse Berlin schließen zu Rhein-Neckar Löwen auf

erschienen am 09.03.2017



Die Füchse Berlin bleiben in de Handball-Bundesliga dem Spitzentrio auf den Fersen. Durch den 29:21 (12:8)-Erfolg beim HC Erlangen blieb der Klubweltmeister zum dritten Mal in Serie ungeschlagen und zog in der Tabelle mit dem drittplatzierten Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen gleich. Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt liegt noch acht Punkte vor den Berlinern.

Vor 4289 Zuschauern war Mattias Zachrisson bei Berlins siebtem Auswärtssieg mit acht Toren bester Werfer. In Erlangens Team konnte Jonas Link mit seinen fünf Treffern die dritte Niederlage der Franken nacheinander nicht verhindern.