Füchse Berlin verlängern mit Elísson bis 2019

erschienen am 21.12.2016



Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Vertrag mit Linksaußen Bjarki Már Elísson (26) um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Dies gab der Klubweltmeister am Mittwoch bekannt. Der Isländer ist nach Mattias Zachrisson und Nationalspieler Silvio Heinevetter der dritte Spieler, den die Berliner in den vergangenen beiden Monaten mit einem neuen Vertrag ausstatteten.

"Bjarki soll integraler Bestandteil für die Erfolge der Füchse Berlin werden", sagte Geschäftsführer Bob Hanning.