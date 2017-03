Füchse bleiben erster Verfolger der "Großen Drei"

erschienen am 22.03.2017



Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga der erste Verfolger der "Großen Drei". Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic setzte sich am 24. Spieltag in der heimischen Max-Schmeling-Halle gegen die HSG Wetzlar mit 25:22 (12:13) durch und behauptete mit 37:11 Punkten den vierten Tabellenplatz hinter der SG Flensburg-Handewitt (41:3), dem THW Kiel (38:8) und den Rhein-Neckar Löwen (37:5).

Im Abstiegskampf verpasste der zwölfmalige deutsche Meister VfL Gummersbach einen Befreiungsschlag. Die Oberbergischen verloren in der Schwalbe-Arena gegen die MT Melsungen mit 23:30 (12:16) und gerieten damit weiter unter Druck. Mit 15:31 Punkten hat der VfL einen Minuspunkt mehr als der Tabellen-16. TBV Stuttgart (12:30).

Hans Lindberg (8/2) und Petar Nenadic (7) waren vor 6334 Zuschauern die besten Werfer der Füchse, für Wetzlar trafen Europameister Jannik Kohlbacher und Philipp Weber jeweils sechsmal. Jewgeni Petrow traf vor 3297 Zuschauern für Gummersbach sechsmal, sicherste Werfer der MT waren Michael Allendorf (7/2) und Michael Müller (6).