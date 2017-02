Fünf Festnahmen vor BVB-Spiel in Lissabon

erschienen am 14.02.2017



Vier Mitglieder der Dortmunder Ultragruppierung Desperados sind vor dem Champions-League-Spiel der Borussia bei Benfica Lissabon am Dienstagabend festgenommen worden. Laut BVB-Angaben werden die Festgenommenen, die Pyrochtechnik bei sich hatten, am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Auch ein Mitglied der Kölner Gruppe Boyz wurde festgenommen.

Vor dem Estadio da Luz gab es erhebliche Probleme mit der elektronischen Einlasskontrolle. Hunderte der insgesamt 3000 BVB-Fans waren daher zum Anpfiff noch nicht im Fanblock. Die Dortmunder Fanabteilung berichtete von einer Polizeiattacke gegen einen Fanvertreter. Zum Anpfiff der zweiten Halbzeit hatte sich die Lage beruhigt, alle BVB-Anhänger waren in den Gästeblock gelangt.