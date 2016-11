Fünf Millionen feiern Baseball-Helden der Chicago Cubs

erschienen am 04.11.2016



Rund fünf Millionen Fans haben die Baseball-Helden der Chicago Cubs bei der traditionellen Konfetti-Parade gefeiert. 108 Jahre nach der letzten Meisterschaft des Vereins in der nordamerikanischen Profi-Liga MLB brachten Trainer Joe Maddon und seine Mannschaft am Freitag die vergoldete, 61 Zentimeter hohe Commissioner's Trophy in die Windy City. "Davon haben wir so oft geträumt. Das übersteigt unsere Vorstellungen", sagte Klubboss Theo Epstein.

Die Parade begann am Wrigley Field, dem Stadion der Cubs, und ging durch die ganze Stadt bis zur großen Abschlussveranstaltung im Grant Park. Das Team fuhr bei bestem Wetter im offenen Bus durch Chicago.

In der Nacht zum Donnerstag hatten die Cubs in einem dramatischen siebten Spiel (8:7) bei den Cleveland Indians die World Series mit 4:3 Siegen für sich entschieden. Sie beendeten damit die längste Wartezeit einer Mannschaft im US-Sport auf den nächsten Titel. Zuletzt waren die Cubs 1908 Meister geworden.