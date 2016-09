FÃ¼nf Verletzte bei Regionalligaspiel in Wuppertal

Fünf Verletzte bei Regionalligaspiel in Wuppertal

erschienen am 06.09.2016



Insgesamt fünf Verletzte gab es am Montagabend beim Fußball-Regionalligaspiel zwischen den Ex-Bundesligisten Wuppertaler SV und Alemannia Aachen (2:2). Das gab die Polizei bekannt. In der Halbzeitpause hatten Wuppertaler Anhänger die Absperrung zum Gästeblock überwunden, danach kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Fangruppierungen. Ein WSV-Anhänger wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Drei Wuppertaler und zwei Aachener wurden in Gewahrsam genommen. Bei der Abreise kam es am Bahnhof Sonnborn und im weiteren Verlauf am Bahnhof Elberfeld zu weiteren Krawallen. Die Täter konnten ermittelt werden, entsprechende Strafanzeigen wurden gestellt.