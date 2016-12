Fünfter Trainerwechsel in der Bundesliga-Saison 2016/17: Darmstadt trennt sich von Meier

erschienen am 05.12.2016



Darmstadt 98 hat sich am Montag von Trainer Norbert Meier (58) getrennt. Auch Sportdirektor Holger Fach (54) verlässt den Klub. Meier trat erst zum 1. Juli die Nachfolge von Erfolgstrainer Dirk Schuster an, der die Hessen von der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte und nun beim Ligarivalen FC Augsburg arbeitet. Die Lilien schweben nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie als Tabellen-16. in akuter Abstiegsgefahr.

Der fünfte Trainerwechsel der Saison ist damit perfekt. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Viktor Skripnik (Werder Bremen). - 18. September 2016. - Nachfolger: Alexander Nouri

2. Bruno Labbadia (Hamburger SV). - 25. September 2016. - Nachfolger: Markus Gisdol

3. Dieter Hecking (VfL Wolfsburg). - 17. Oktober 2016. - Nachfolger: Valerien Ismael

4. Markus Kauczinski (FC Ingolstadt). - 06. November 2016. - Nachfolger: Maik Walpurgis

5. Norbert Meier (Darmstadt 98). - 05. Dezember 2016. - Nachfolger: ??? (SID)